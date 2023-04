LG jetzt mit neuer Markenstrategie

Anzeige

LG präsentiert sich unter dem Slogan „Life’s Good“ mit einer neuen Markenausrichtung. Diese soll etwa ein bewegliches Logo und neue Farbakzente umfassen.

Der Elektronikkonzern will sich laut eigenen Angaben unter dem Motto „Life’s Good“ mit einem dynamischeren und jugendlicheren Look präsentieren. Die neuen Richtlinien für die Markenkommunikation sollen dabei Kunden in allen Ländern und Generationen, einschließlich der Generation Z miteinander verbinden, teilte das Unternehmen mit.

Der neue Markenauftritt soll unter anderem das Firmenlogo zum Leben erwecken, das nun im digitalen Raum verschiedene Bewegungen ausführen können soll. Zusätzlich zu seiner charakteristischen Farbe LG Red will das Unternehmen außerdem das energischere Active Red verwenden, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

LG: Arbeit am Design

Zusätzlich entwarf das Unternehmen laut eigenen Angaben eine neue Schrift für seinen Markenslogan „Life’s Good“, die künftig verstärkt als Markenzeichen auf Produktverpackungen eingesetzt werden soll.

„Mit einer starken, stringenten Markenstrategie können wir unser Werteversprechen und unsere einzigartige Identität, die Innovation und Herzlichkeit harmonisch miteinander verbindet, besser kommunizieren“, kommentiert William Cho, CEO von LG Electronics. „Mit der Umsetzung der neuen Markenstrategie will LG zu einer ikonischen Marke werden, die generations- und standortübergreifend bei den Verbrauchern Anklang findet.“

Quelle: LG Electronics