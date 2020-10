Liebherr neuer gfu-Gesellschafter

Anzeige

Neben Nokia, Samsung, Philips und Co. ist nun auch Liebherr Gesellschafter der Gfu Consumer & Home Electronics GmbH.

Neben 14 anderen namhaften Unternehmen aus Consumer Electronics- und Hausgeräte-Branchen ist nun auch die Liebherr-Hausgeräte GmbH mit Sitz in Ochsenhausen (Baden-Württemberg) Gesellschafter der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Frankfurt. Das gab die gfu heute bekannt.

Gemeinsame Ziele: die Veranstaltung der IFA in Berlin, der Messe für Consumer Electronics und Elektro-Hausgeräte sowie die Information der Öffentlichkeit, um die Entwicklung der beiden Branchen zu fördern.

„Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist auf der IFA ein Hausgeräte-Aussteller der ersten Stunde und seit dem Start der Home Appliances@IFA im Jahr 2008 in Berlin präsent. Wir freuen uns besonders, dass wir nun auch als Gesellschafter die gfu unterstützen und so zur erfolgreichen Entwicklung der IFA beitragen können“, so Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH

Zusammen mit der neu eingestiegenen Liebherr-Hausgeräte GmbH umfasst der Gfu-Gesellschafterkreis unter anderem folgende Unternehmen: Grundig Intermedia GmbH, Miele & Cie. KG, Nokia GmbH, Philips GmbH, Samsung Electronics GmbH und Sony Deutschland GmbH.

Den Vorsitz des Aufsichtsrats der gfu hat Kai Hillebrandt inne, Geschäftsführer sind Dr. Sara Warneke und Dr. Alexander Pett.