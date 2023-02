M-net wirbt für neue Internet-Aktion: 50 Prozent sparen

Anzeige

In einer aktuellen Sonderaktion verspricht M-net eine Ersparnis von bis zu 50 Prozent beim Businesspaket für Internet und Telefonie.

Premium IP ist das Komplettpaket aus Internet und Telefonie von M-net. Wie der Anbieter am Dienstag warb, soll für Neukunden dieses Pakets aktuell ein Aktionsvorteil von 50 Prozent in ersten ersten sechs Monaten ab einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s gelten. Zusätzlich entfalle der einmalige Einrichtungspreis von 49 Euro, so das Unternehmen. Die Aktion gilt noch bis zum 31. März 2023.

Voraussetzung ist dafür laut M-net, dass man einen Vertrag mit einer Mindestlaufzeit von 24 oder 36 Monaten abschließt. Das Angebot gilt dabei der Pressemitteilung zufolge sowohl für den Mehrgeräteanschluss als auch für den Anschluss an eine bestehende Telefonanlage.

Premium IP von M-net in der Sonderaktion

Je nach Wahl ergibt sich beispielsweise beim Tarif M-net Premium IP MGA 1000 mit Downloadgeschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s für die ersten sechs Monate im Rahmen der Sonderaktion ein Preis von nur 49,95 Euro pro Monat (statt regulär 99,90 Euro), erklärt das Unternehmen. Eine Bandbreite mit 100 Mbit/s (Premium IP MGA 100) sei zu einem Preis von 19,95 Euro monatlich erhältlich (statt regulär 39,90 Euro), heißt es in der Ankündigung. Alle Preise verstehen sich laut M-net zuzüglich Mehrwertsteuer.

Wie das unternehmen weiter erklärt, sollen neben der 50-Prozent-Aktion Unternehmen bei der Bestellung von Premium IP von zusätzlichen Preisvorteilen profitieren. Bei Buchung über das Online-Bestellformular auf der Unternehmensseite soll man mit dem aktuellen Online-Rabatt weitere 120 Euro sparen können.

