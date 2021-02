Anzeige

Gute Nachrichten für MagentaSport Kunden: Die Übertragungsrechte der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga verbleiben bei der Telekom.

Das Unternehmen nutzt die Option, die ursprünglich bis 2022 laufenden Verträge mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) um eine Saison bis Sommer 2023 zu verlängern. Die Telekom überträgt seit 2017 alle Spiele der 3. Liga und die Top-Spiele der Frauen-Bundesliga bei MagentaSport.

Option zur Vertragsverlängerung für 3. Liga und Frauen-Bundesliga gezogen

Das Angebot für die 3. Liga umfasst alle 380 Spiele live und in der Konferenz. Die Einschaltquoten konnten nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Zuletzt in der Saison 2019/20 von 9 auf 14 Millionen Zuschauer in signifikanter Art und Weise.

Auch in der laufenden Saison ist mit weiterem Wachstum zu rechnen: Bei Top-Spielen schauen mittlerweile mehr als 200.000 Fans zu – im TV, im Web oder per App.