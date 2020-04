Marco Reus neuer Markenbotschafter von TCL

TV-Hersteller TCL präsentiert seinen neuen Markenbotschafter: Fußballer Marco Reus.

Inmitten dieses turbulenten Jahres wolle der weltweit zweitgrößte TV-Hersteller TCL ein Zeichen setzen: Trotz verschobener Bundesliga und abgesagter Europameisterschaft gibt es nun einen neuen Markenbotschafter: Marco Reus. Mit dieser Zusammenarbeit knüpfe TCL an sein sportliches Engagement der letzten Jahre an.

Auftakt der Kooperation mit Marco Reus sei der deutschlandweite Launch der neuen QLED-Serien C81 und C71 von TCL mit Quantum Dot-Technologie. Ab Mitte Mai sind sie im Einzelhandel erhältlich. Bis Ende Juli 2021 seien darüber hinaus noch weitere Aktivierungen geplant.

Neben TV-Geräten von TCL sollen auch andere Produktkategorien, von Smartphones über Kopfhörer und Soundbars bis hin zur Weißen Ware, Teil der Kooperation sein. Und um die Partnerschaft nach außen zu tragen, soll Reus in die Marken- und Produktkommunikation eingebunden werden und auch auf seinen eigenen Social Media Kanälen als Botschafter von TCL auftreten.

Marco Reus zu dem neuen Engagement: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit TCL – besonders in diesen für uns alle ungewissen Zeiten ist mir wichtig, einen starken Partner wie TCL an meiner Seite zu haben und trotz allem Sportsgeist und positive Energie zu verbreiten. Aus diesem Grund habe ich vor kurzem auch meine Initiative #HelpYourHometown gegründet, die Kleinunternehmen in meiner Heimatstadt Dortmund in Zeiten des Coronavirus‘ unterstützt“.

TCL begrüße dieses soziale Engagement von Marco Reus und setzt sich auch selbst im Kampf gegen das Coronavirus ein: Diesen Monat spendete das Unternehmen 200.000 OP-Masken und 40.000 KN94-Atemschutzmasken an Krankenhäuser in den am stärksten betroffenen EU-Ländern.

Außerdem engagiere sich TCL seit einigen Jahren im sportlichen Bereich: Zuletzt als offizieller globaler Sponsor des internationalen Basketballverbandes FIBA (Fédération Internationale de Basketball) und Partner der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 sowie der Copa América 2019. Weitere Kooperationspartner: Das NBA-Team Minnesota Timberwolves und der NBA-Spieler Giannis Antetokounmpo.