Marktführer für Gebraucht-Elektronik expandiert im deutschsprachigen Raum

Der Weltmarktführer Back Market hat in einer Finanzierungsrunde 110 Millionen Euro eingesammelt. Damit will das Unternehmen seine Position auf dem deutschsprachigen Markt ausbauen.

Back Market wurde 2014 in Frankreich als erster Online-Marktplatz für gebrauchte und wiederaufbereitete Elektronikgeräte gegründet und ist inzwischen in sieben weiteren Ländern aktiv. Dazu gehören unter anderem Deutschland, Österreich, Italien, Belgien und die USA. Je nach Zustand verkauft Back Market die gebrauchten Geräte um 30 bis 70 Prozent günstiger als Neugeräte. Derzeit vereint das Unternehmen nach eigenen Angaben die Angebote von mehr als 350 Partnerwerkstätten.

In einer Finanzierungsrunde erhielt die Plattform nun 110 Millionen Euro von Goldman Sachs, Aglaé Ventures und Eurazeo Growth, die die Expansion weiter vorantreiben sollen. In Deutschland ist in diesem Jahr beispielsweise die Eröffnung einer Büro-Niederlassung geplant. Von Deutschland will das Unternehmen dann auch die Expansion ins Nachbarland Österreich steuern. In die Bereiche Business Development, Marketing und neue Talente soll vermehrt investiert werden. Außerdem will Back Market die Teamgröße in der Qualitätskontrolle verdreifachen.

Laut Thibaud Hug de Larauze, CEO und Mitbegründer von Back Market, will die Online-Plattform mit einem Mentalitätswandel dem Trend zum ständigen Neukauf von Elektronikprodukten und der „E-Waste“-Krise entgegenwirken.