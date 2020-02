MDR und ZDF gründen neue Digitalagentur

Der Mitteldeutsche Rundfunk und das ZDF schließen sich zusammen: Mit einer neuen Innovations- und Digitalagentur erweitern sie gemeinsam ihren Medienhorizont.

Ein Schritt Richtung Zukunft: Das ZDF und der MDR gründen im Osten die neue Innovations- und Digitalagentur „ida“, die im zweiten Quartal dieses Jahres starten soll. Zunächst wird die neue Firma von Leipzig aus agieren, im Herbst wird ein zweiter Standort in Erfurt eröffnet.

Am morgigen Dienstag, 5. Februar findet in Leipzig ein Werkstattgespräch statt, in dem MDR-Intendantin Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Bellut die neue Digitalagentur vorstellen.

Außerdem wird der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer auf die Bedeutung digitaler Veränderungsprozesse für Sachsen und den sächsischen Medienstandort eingehen.