MediaMarkt verschenkt ab heute Artikel bis hin zur Xbox Series S

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und damit für viele auch die Suche nach den passenden Präsenten. Bei MediaMarkt gibt es hierfür nun die passende Aktion.

Wer bislang noch nichts gefunden hat, kann auf die „Weihnachtsgeschenkt“-Aktion von MediaMarkt zurückgreifen. Vom 6. bis zum 18. Dezember finden Kunden in bundesweit allen Media Märkten Angebote aus verschiedenen Warengruppen, die sich zum Verschenken eignen. Das Besondere: Zu jedem Produkt aus dem aktuellen „Weihnachtsgeschenkt“-Flyer gibt es ein zusätzliches Geschenk in Form eines hochwertigen Produktes oder Geschenk-Coupons kostenlos dazu. Im MediaMarkt Onlineshop startete die Aktion bereits am 5. Dezember um 20 Uhr und endet am 18. Dezember um 19:59 Uhr.

MediaMarkt bietet attraktive Bundles für jeden Geschmack

Der aktuelle „Weihnachtsgeschenkt“-Flyer wartet mit zahlreichen Bundles aus unterschiedlichen Produktgruppen auf. Zu den Highlights der Aktion gehört zum Beispiel der Fernseher OLED 65 C17 von LG, zu dem es gratis eine Xbox Series S 512 GB dazu gibt. Wer das Samsung Galaxy Book verschenken möchte, erhält gleich noch das Samsung Tablet Galaxy A7 lite kostenlos dazu. Ein perfektes Geschenk für Gaming-Fans ist zum Beispiel der Asus TUF Gaming VG 279Q1A 27“ Full HD Gaming Monitor, zu dem man noch das passende Asus TUF Gaming H3 Headset gratis erhält. Auch für Musik-Fans gibt es zum Beispiel die kabellosen Over-Ear Kopfhörer WH 10000 XM4 von Sony, zu denen man einen Geschenk-Coupon im Wert von 50 Euro geschenkt bekommt, oder aber die Samsung HW-Q800A 3.1.2-Soundbar, zu der es die Samsung Surround Speaker SWA-9500S kostenlos dazu gibt.

Auch für Haushalt und Küche sind jede Menge Angebote dabei.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DF-Artikel „MediaMarkt und Saturn sollen verkauft werden – wie geht es weiter?“ aus dem November.

Quelle: MediaMarkt