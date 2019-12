Mediengruppe RTL: Neuer Vorsitzender im Medienbeirat

Dr. Jens-Peter Gaul beerbt Professor Christian Höppner, der nach acht Jahren als Vorsitzender aus dem Medienbeirat ausscheidet.

Der Medienbeirat der Mediengruppe RTL Deutschland hat einen neuen Vorsitzenden. Am 28. November wurde Dr. Jens-Peter Gaul in das Amt gewählt. Gaul war bisher Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz und übernimmt die Position von Professor Christian Höppner. Dieser verlässt damit auch den Medienbeirat, da seine Benennung durch den Deutschen Kulturrat endet.

Gaul dankte dem scheidenden Vorsitzenden für sein langjähriges Engagement. Höppner war seit 2003 Mitglied im Programmbeirat von RTL, der 2015 in den Medienbeirat überging. Gaul bedankte sich weiterhin für seine Wahl zum neuen Vorsitz. „Dem Medienbeirat von RTL kommt angesichts einer sich immer rascher wandelnden Medienlandschaft und der weltweiten gesellschaftlichen und politischen Veränderungen eine große Verantwortung zu, denn der Beirat hat die Aufgabe, das Unternehmen in den mit diesen Entwicklungen verbundenen Fragen zu beraten“, sagte er in einer RTL-Mitteilung.

Der Medienbeirat der Mediengruppe RTL agiert als Beratungs- und Diskussionsgremium, das sich mit dem Management über aktuelle Fragen der Programm- und Inhaltsentwicklung austauscht und die Medienordnung und -politik bespricht. Dem Beirat gehören neben Mitgliedern der RTL Mediengruppe auch verschiedene Vertreter aus Gesellschaft und Politik an.