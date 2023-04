Medienvielfalt: Neue Rollen der Medien in der Gesellschaft

Anzeige

Die Medien in Form des Internets und seiner vielen Formen verändern sich ständig, und die Grenzen dessen, wofür sie genutzt werden können, sind scheinbar endlos. Die rasanten Verbesserungen im Technologiesektor bieten neue Möglichkeiten, wie Menschen in der Medienlandschaft interagieren können.

Es entstehen neue Gemeinschaften und neue Wege des Informationsaustauschs, die in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft angewendet werden. Diese neuen Dinge sind nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt und ziehen verschiedene Arten von Menschen an.

Ob es nun um Unterhaltung oder die Massenproduktion von Waren geht, die Medien spielen heute eine Rolle bei der Umgestaltung aller Branchen. Eine besondere Form der Medien, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut, ist die Verfügbarkeit von Experteninformationen über alles Mögliche, wobei Menschen mit Fähigkeiten und Erfahrungen ihre Erfolge und ihr Wissen kostenlos mit interessierten Personen teilen.

Dies kann über soziale Medien in einer eher informellen Art und Weise geschehen oder ein vollständig integriertes Informationssystem sein, auf das über verschiedene Plattformen wie Webseiten zugegriffen werden kann. Ein Beispiel hierfür sind Websites wie https://www.findhs.codes, die Tarifcodes aus der ganzen Welt indexieren und eine begrenzte kostenlose Suche anbieten. Auf der Seite für Unterhaltung und Information findet sich ein weiteres Beispiel auf casinofm.de, wo Casinos ohne Limits von Experten getestet und für die Öffentlichkeit katalogisiert werden.

Diese beiden Beispiele veranschaulichen, wie die Kommunikation zwischen Menschen mit ähnlichen Interessen leicht zugänglich sein kann, egal ob es sich um eine ein- oder zweiseitige Kommunikation handelt. Entscheidend ist die Genauigkeit und Qualität der Informationen, die übermittelt werden.

Opensource-Informationen oder monetarisierte Informationen

Das Sammeln und Veröffentlichen von Informationen ist eine Aufgabe, die zeitaufwändig sein kann und daher eine Herausforderung darstellt, wenn man versucht, diese Aktivitäten mit einkommensschaffenden Unternehmungen wie der täglichen Arbeit zu vereinbaren. Diese Art von Schwierigkeiten kann zu Bedingungen führen, die die Beteiligten zwingen, radikale Entscheidungen zu treffen: entweder das Projekt in Vollzeit fortzusetzen oder ihr Engagement zu reduzieren. Die erste Option ist insofern riskant, als die Schaffung der richtigen Modelle für die Monetarisierung von Inhalten einschränkende Faktoren haben kann. Die zweite Option bleibt zwar kostenlos, wird aber weniger Inhalte produzieren und damit das Wachstum der Gemeinschaft stagnieren lassen.

Open-Source-Medien

Opensource-Plattformen können auf den ersten Blick wie Orte erscheinen, an denen alles kostenlos ist und es daher keine Möglichkeit gibt, mit solchen Tools ein Einkommen zu erzielen. Das stimmt zwar im Allgemeinen, aber Open-Source-Plattformen haben das Potenzial, Gemeinschaften zu bilden, die ihre individuellen Fähigkeiten nutzen können, um Dinge zu schaffen, die viel größer sind, als sie einzeln hätten erreichen können.

Ein Beispiel dafür ist die 3D-Grafikdesign-Plattform Blender, deren Software der Öffentlichkeit zum kostenlosen Download und zur beliebigen Nutzung durch Künstler zur Verfügung gestellt wurde. Die Blender-Community, zu der auch die Entwickler gehören, hat einen kreativen Raum geschaffen, der es Freiberuflern ermöglicht, ihre Kreationen mit der Hilfe der großen Community zu erstellen.

Das bedeutet, dass die freie Weitergabe von Informationen, deren Zusammenstellung schwierig war oder die viele produktive Stunden in Anspruch genommen haben, indirekt viele Möglichkeiten zur Schaffung von Einkommen und Gewinn bieten kann.

Informationen gegen Geld

Wie bereits erwähnt, erfordern nützliche Informationen von angemessener Qualität Zeit, wenn sie aus Gründen der Verbreitung gesammelt werden, und diese kostbare Zeit kann für andere Dinge verwendet werden, die ein Einkommen erzeugen. Die Tatsache, dass diese Informationen hilfreich oder lehrreich sein können, verleiht ihnen einen gewissen Wert. In einem Szenario, in dem es notwendig ist, ständig weitere Informationen und Aktualisierungen zu produzieren, besteht ein weiterer Zwang, ein Einkommen für die produzierte Arbeit zu erzielen.

Dies führt dazu, dass Medienplattformen nach Modellen suchen müssen, um Einnahmen zu erzielen. Beispiele dafür finden Sie auf Sendeplattformen wie YouTube, wo einige Informationen kostenlos angeboten werden, andere jedoch durch Methoden wie Abonnements, die es ermöglichen, dass bestimmte Informationen nur für zahlende Mitglieder zugänglich sind, zu Geld gemacht werden.

Teilen von Werten

Wert ist ein komplexes Konzept, das nicht leicht zu entschlüsseln ist. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen unendlich viele Vorstellungen haben. Ein Verbraucher kann bereit sein, für eine bestimmte Sache zu zahlen, und er kann auch bereit sein, einen bestimmten Preis dafür zu zahlen. Das gilt auch für Informationen, insbesondere in der heutigen Zeit, in der Informationen eine Ware sind. Shared Value als wirtschaftliches Konzept wurde ursprünglich in einem Artikel von Michael Potter vorgestellt, der in der Harvard Business Review veröffentlicht wurde. Das Konzept konzentrierte sich auf große Unternehmen und die Rolle, die sie bei der Neudefinition des Kapitalismus spielen können, indem sie den Wert mit den Menschen am unteren Ende der Pyramide teilen.

Die Medientechnologie hat solchen Konzepten neue Möglichkeiten eröffnet, da es für große Unternehmen immer mehr zum Trend wird, mit kleinen Inhaltsproduzenten zusammenzuarbeiten. Eine technologische Person, die online Bewertungen zu Geräten abgibt, bietet einen notwendigen Service für Käufer und gleichzeitig eine Plattform für Unternehmen, um ihre Produkte zu präsentieren. Dieses Phänomen hat viele Experten in verschiedenen Branchen dazu veranlasst, sich darauf zu konzentrieren, ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen als Mittel zur Schaffung von Einkommen zu nutzen.

Medien für jedermann

Die Verfügbarkeit von Tools für den Aufbau einer Medienpräsenz ist eine der besten Möglichkeiten, wie normale Menschen mit dem Rest der Welt in Kontakt treten können. Wie sich dies in der Zukunft entwickeln wird, ist noch nicht bekannt, aber das Tempo, mit dem die Medien die Landschaft verändern, deutet darauf hin, dass dies nur noch intensiver werden kann und innovative Wege der Informationsvermittlung mit sich bringt.

Dasselbe gilt für den Wert von Wissen und Erfahrung in Verbindung mit der Bereitstellung von Zeit für ein bestimmtes Projekt, das mehr und mehr zu einer gängigen Methode wird, seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Unternehmen, die mehr und mehr auf Personen wie diese angewiesen sind, um der Öffentlichkeit Informationen über Produkte und Dienstleistungen näher zu bringen, werden ihre Strategien überdenken müssen, denn der Einfluss der modernen Medien verändert die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit beeinflusst wird, und bringt mehr Transparenz und Wissen.

Bildquelle: Medien Monitore Fernsehen: © Carlynn Alarid auf Unsplash