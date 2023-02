Metz: TV-Traditionsmarke feiert ihr 85. Jubiläum

Anzeige

Der Fernsehgeräte-Hersteller Metz feiert in diesem Jahr sein 85-jähriges Firmenjubiläum und freut sich über aktuelle Auszeichnungen.

Seinen langjährigen Erfolg führt der Hersteller selbst auf mehrere Punkte zurück. Zunächst nennt der Konzern die vollständige Entwicklung und Fertigung seiner Classic TVs in Deutschland. Außerdem wirbt das Unternehmen für seinen Anspruch an höchste Qualität und Nachhaltigkeit.

Anlässlich seines 85. Jubiläums verweist das Unternehmen zudem auf die Tatsache, dass es von Deutschlandtest und Focus Money mit dem Branchensieg Fernseher und Heimkino „Höchstes Kundenvertrauen“ ausgezeichnet wurde.

Auszeichnungen für Metz

„Die Auszeichnung belegt, dass wir unser Qualitätsversprechen auch nach 85 Jahren weiterhin sehr ernst nehmen. Wir sind überzeugt: Im technologisch weit entwickelten und sich konsolidierenden TV-Markt wird sich der Trend zu hochwertigen, langlebigen und damit nachhaltigen Produkten immer mehr durchsetzen. Wir arbeiten hart daran, mit unseren Metz Classic TVs die besten und nachhaltigsten All-in-One TV-Lösungen am Markt auszuliefern. Dass dies auch unsere Kunden überzeugt, bestärkt uns darin, diesen Weg auch in Zukunft zu bestreiten“, kommentiert Geschäftsführer Dr. Norbert Kotzbauer.

Zusätzlich führt das Unternehmen in seiner aktuellen Pressemitteilung die Auszeichnung des Plus X Awards „Fachhandelsmarke des Jahres“ im Jahr 2023 auf, der nun schon zum fünften Mal in Folge an Metz ging.

Quelle: Metz