Moderatorin wechselt von RTL zum WDR

Achtzehn Jahre lang war sie als Moderatorin für den Privatsender tätig. Ab Januar 2020 bricht Miriam Lange zu neuen Gefilden auf und wird gleich in zwei Sendungen des WDR die Moderation übernehmen.

Mit zwanzig Jahren volontierte Miriam Lange bei RTL Hessen in Frankfurt. Nachdem sie von den Main an den Rhein wechselte, wurde sie zum Gesicht der Sendung „Frühstücksfernsehen“ sowohl als Moderatorin, Reporterin als auch Redakteurin und moderierte zuletzt „Explosiv“ und „Punkt12“.

Im kommenden Jahr wird die gebürtige Hessin zunächst als Gast am 16. Januar bei „Hier und heute“ sein, um sie dann einen Tag später erstmals zu moderieren. Am 18. Januar steht dann die Premiere bei der „Lokalzeit am Samstag“ an.