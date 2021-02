NDR: Erfolgreicher Sendestart im ausgebauten Produktionskomplex

Anzeige

Das letzte noch mit SD-Technik ausgestattete Fernsehstudio des NDR ist 2005 in Betrieb gegangen – und wurde nun vollständig neu konzipiert.

Am 7. Dezember 2020 wurde der erneuerte Sendekomplex 1 des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sendestart von Hamburg Journal und NDR Info laut der Rundfunkanstalt bereits erfolgreich in Betrieb genommen.

Auch das Studio wurde laut NDR licht- und fernsehtechnisch modernisiert und mit einer verschiebbaren Panorama LED-Wand und zwei LED Themenwänden ausgestattet. Dies ermöglicht es in den beiden neu gestalteten Sets des Hamburg Journals und von NDR Info, die den Hauptanteil an Produktionen in NDR1 ausmachen werden, täglich vier Sendungen mit sehr kurzen Umbaupausen produzieren zu können.

Quelle: NDR / Sommer + Spohr