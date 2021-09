NDR will mehr plattdeutsche Songs im Schlager-Programm

Anzeige

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) arbeitet an einem Ausbau von plattdeutschen Hits in seinem digitalen Schlager-Programm NDR Plus.

Der NDR wolle sich im norddeutschen Raum mit einem besonderen Schlager-Angebot profilieren. Das digitale Radioprogramm, das über DAB Plus und im Internet empfangbar ist, wird zum 1. November seinen Namen wechseln: Von NDR Plus in NDR Schlager (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Ganze befinde sich noch im Ideenstatus, man wolle Plattdeutsch aber stärker integrieren, sagte die stellvertretende Intendantin und Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, Andrea Lütke, am Freitag bei der Rundfunkratssitzung des öffentlich-rechtlichen Senders in Hamburg.

Aus NDR Plus wird NDR Schlager

Dabei teilte der öffentlich-rechtliche Sender ebenfalls seine finanzielle Bilanz mit. Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat das Minus im Geschäftsjahr 2020 abmildern können. Eigentlich ging man von einem Fehlbetrag von rund 131 Millionen Euro aus, der Wert lag tatsächlich bei einem minus 73,5 Millionen Euro. Als Gründe für die Verbesserung nannte der Sender Sparanstrengungen sowie Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dies habe dazu geführt, dass Sport-Großveranstaltungen in das Jahr 2021 verlegt wurden.

Minus niedriger als erwartet

Damit zeigt sich beim NDR eine ähnliche Entwicklung im Jahr 2020 wie auch in anderen Häusern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch dort waren die Fehlbeträge niedriger als erwartet, etwa beim Deutschlandradio oder beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).