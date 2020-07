Neue MDR Media zieht nach Erfurt

Anzeige

Anfang September startet die neue MDR Media, die sich den strategischen Aufgaben des Senders widmen will. Nun steht die Geschäftsführung des neuen Unternehmens-Zusammenschlusses fest.

Die neue MDR Media geht aus einem Zusammenschluss der beiden MDR-Beteiligungen MDR-Werbung GmbH (MDRW) und DREFA Media Holding GmbH (DREFA) hervor, in denen die Dreiländeranstalt ihre Vermarktungs-, Produktions- und Technikaktivitäten bislang bündelte. Künftig wird nun ein Vorstands-Team die Zügel in die Hand nehmen: der Geschäftsführer Frank Möhrer, bislang MDRW-Geschäftsführer, und Uwe Geissler, bislang kaufmännischer Geschäftsführer der DREFA, sowie der Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, Boris Lochthofen, als Sprecher der Geschäftsführung.

Laut der MDR-Intendantin Karola Wille stecke in der Zusammenarbeit der MDR-Beteiligung viel Potenzial für eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Aufgaben des MDR: „Von erfolgreichen Inhalten über die zeitgemäße Produktion bis hin zur professionellen Vermarktung bieten die Beteiligungen des MDR viele Leistungen an, die wir für die Weiterentwicklung unserer Programmangebote und für das Schritthalten mit der Innovationsgeschwindigkeit im Medienbereich brauchen“, so Wille.

Am 1. September startet die MDR Media auf dem Mediencampus in Erfurt – direkt am MDR-Landesfunkhaus Thüringen. Sowohl Karola Wille als auch Boris Lochthofen versprechen sich eine deutliche Stärkung des Standorts Erfurt. „Die MDR Media wird von hier aus ihre Leistungen von den Inhalten bis zur Vermarktung noch intensiver mit den strategischen Handlungsfeldern des MDR verbinden“, kündigt Wille an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MDR Media werden Ende 2021 in einen Neubau auf dem Mediencampus in Erfurt ziehen, für den am 25. Juni dieses Jahr der erste Grundstein gelegt wurde.