Neuer CEO bei LG

Brian Kwon wird ab Dezember neuer Chief Executive Officer. Für 2020 sind auch noch weitere personelle Änderungen geplant. Außerdem will LG seinen geschäftlichen Fokus erweitern.

Wie LG Electronics am Freitag bekanntgab, wird Brian Kwan, derzeit Präsident der Business Units Home Entertainment und Mobile Communications von LG, ab 1. Dezember den Posten als CEO übernehmen. Im neuen Jahr sollen weitere Personaländerungen folgen. So wird Park Hyoung-sei Präsident der Home Entertainment Company und Morris Lee wird Präsident der Mobile Communications Company. William Cho übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Strategy Officers und Bae Doo-yong wird neuer Cief Financial Officer.

Brian Kwon hatte in seinen mehr als 30 Jahren bei LG bereits mehrere hohe Positionen inne. 1987 kam der 56-Jährige zu dem Unternehmen und war seither in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem im Business Planning bei LG Wales und als Leiter der Monitorabteilung. Seit 2014 war Kwon Präsident der Home Entertainment Company.

Die Führung der Home Enterntainment Company übernimmt nach Kwon nun Executive Vice President Park Hyoung-sei. Er ist seit 25 Jahren für die Business Unit tätig, sein Schwerpunkt lag bisher auf den Bereichen TV, PC und Monitor. Dabei konzentrierte er sich besonders auf den US-Markt.

Das neue Führungsteam will in den nächsten Jahren die „digitale Transformation“ von LG in allen Bereichen vorantreiben. Dabei soll es primär um eine zentrierte Datenverarbeitung gehen. Unter der Führung der neuen CTO-Abteilung plane LG eine Fokus-Erweiterung es auf zukunftsweisende Kern- und Alltagstechnologien. Dazu soll auch ein Future Technology Center etabliert werden, um das bestehede Artificial Intelligence Lab, Advanced Robotics Lab und Software Business Project Management Office zu unterstützen. Die Geschäftsfelder, die damit ausgebaut werden sollen, sind Smart Home, Content-Partnerschaften und Beauty Care.