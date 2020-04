Neuer Geschäftsleiter bei Nubert electronic

Der bisherige Marketing-Chef Roland Spiegler verabschiedet sich aus der Geschäftsleitung des HiFi-Herstellers aus Schwäbisch Gmünd, bleibt aber beratend für das Unternehmen tätig.

Im Führungsteam der Nubert electronic GmbH hat es einen Wechsel gegeben. Der bisherige Geschäftsleiter und PR-Chef Roland Spiegler geht in den Ruhestand, bleibt dem mehrfach ausgezeichneten Hersteller von Lautsprechern und Unterhaltungselektronik aber in beratender Funktion verbunden. Seine Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit werden von der bestehenden Marketing-Abteilung übernommen. Als neuer Geschäftsleiter stößt der Wirtschaftsingenieur Bernd Jung zur bewährten Führungsmannschaft aus Martin Leis und Firmengründer Günther Nubert.

Jung hat sich seine Sporen zuvor in der Professional-Audio-Branche verdient und in den vergangenen Monaten bereits Stück für Stück Funktionen in der Geschäftsleitung der Nubert Speaker Factory übernommen. Der neue Mann hatte anlässlich seiner Vorstellung auch gleich Interessantes zu berichten:

„Noch in diesem Jahr möchten wir gleich mehrere spannende Produktneuheiten vorstellen, die nicht nur den Geschmack unserer Bestandskunden treffen, sondern auch gänzlich neue Interessenten begeistern.“

Der scheidende Prokurist Roland Spiegler blickt der Zukunft zuversichtlich entgegen: „Gerne hätte ich das Ruder in weniger stürmischen Zeiten aus der Hand gegeben, bin mir aber sicher, dass Herr Jung und die ‚Nubis‘ auch die aktuellen Herausforderungen meistern werden – wie alle zuvor.“