Neues Bremer „Tatort“-Team steht

Der „Tatort“ aus Bremen bekommt im kommenden Jahr ein neues dreiköpfiges Ermittler-Team:

Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim werden künftig in der Stadt an der Weser Fälle lösen. Das teilte die ARD am Dienstag in Hamburg bei der Jahres-Pk des Ersten mit. Das neue Trio tritt die Nachfolge der Charaktere Inga Lürsen und Nils Stedefreund an (Sabine Postel und Oliver Mommsen).

„Es kommen nicht viele Leute auf die Idee, mich als Kommissar zu besetzen“, sagte Bauer, die wegen ihres jugendlichen Aussehens oft für Teenager-Rollen engagiert worden ist. Umso glücklicher sei sie über die Entscheidung bei Radio Bremen. „Ich bin nämlich ein super Kommissar.“ Bauer und Dar Salim („Game of Thrones“) stoßen als neue Gesichter zum Bremer Polizistenteam. Allerdings hatte Salim 2014 einen Gastauftritt als Krimineller.

Luise Wolfram war schon öfter als BKA-Ermittlerin Linda Selb im Bremer „Tatort“ zu sehen. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.