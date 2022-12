Nokia: Neuer Smart-TV mit UHD, Dolby Atmos und Fire TV

Anzeige

Der neue Nokia UHD Smart-TV kommt mit integriertem Fire TV daher und erscheint in drei verschiedenen Größen.

Die StreamView GmbH kündigte den neuen Nokia Fernseher in 43, 50 und 55 Zoll an. Neben 4K UHD-Qualität, HDR10, Dolby Atmos- und Dolby Vision-Unterstützung soll das integrierte Fire TV einen direkten Zugriff auf verschiedene Streaming-Dienste und Apps wie Netflix, Disney+ oder Amazon Music sowie die Mediatheken der TV-Sender erlauben. Ab sofort kann man den Nokia TV bei in Deutschland und Österreich bestellen, hieß es in der Produktankündigung am Dienstag.

Nokia Smart TV mit UHD HDR und mehr

Zur Ausstattung gehören laut StreamView unter anderem drei HDMI 2.1, zwei USB-, LAN- und Audio-/Video-Anschlüsse sowie Dual-Band-Wi-Fi und Bluetooth. Zudem verfügt das Gerät über einen eingebauten Triple-Tuner für Live-TV über Antenne (DVB-T2), Satellit (DVB-S2) oder Kabel (DVB-C). Für Pay-TV-Inhalte soll darüber hinaus ein CI+ Steckplatz zur Verfügung stehen. Nebenbei soll der Nokia Smart TV SatCR für den Anschluss von bis zu acht Receivern mit einem SatCR LNB unterstützen, wie der Anbieter mitteilte.

Laut Pressemitteilung von StreamView beträgt der unverbindliche Verkaufspreis für die jeweiligen Größen 349,90 Euro (UN43AV310), 399,90 Euro (UN50AV310I) und 449,90 Euro (UN55AV310I).

Quelle: StreamView/ Havana Orange