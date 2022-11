Nubert-Jubelwochen: Keine Versandkosten plus Garantieverlängerung

Anzeige

Nubert macht Testsieger – ein echter Grund zu feiern! Deshalb startet Nubert die Soundbar Jubelwochen und lässt bis zum Jahresende alle Käufer an der Freude teilhaben.

Schon 2020 durfte Nubert mit der Soundbar nuBox AS-225 einen Testerfolg bei Stiftung Warentest feiern und zuletzt holte sich die nuPro AS-3500 mit der Note 1,9 sogar die beste jemals für eine Soundbar vergebene Wertung und den Testsieg in der Kategorie „Soundbars (einteilig)“ in Ausgabe 08/2022 des „test“-Magazins. Nur knapp dahinter auf dem zweiten Platz mit einer Wertung von 2,0 machte die nuBoxx AS-425 max den Doppelerfolg perfekt. Nun konnte eine weitere Soundbar aus dem Hause Nubert die unabhängigen Tester der Stiftung Warentest überzeugen: In Ausgabe 11/2022 wurden Soundbars bis 500 Euro auf Herz und Nieren geprüft. Und der Sieger in der Kategorie „Einteilige Soundbars und Soundplates“ kommt dabei erneut aus Schwäbisch Gmünd: die nuBoxx AS-225 max.

nuBoxx AS-225 max einteilige Soundbar unter 500 Euro

nuBoxx AS-225 max

Mit einer Gesamtwertung von 2,3 erreichte die nuBoxx AS-225 max als einziges Modell in dieser Kategorie die Note „Gut“. Dabei überzeugte sie neben der einfachen Inbetriebnahme und Bedienung vor allem mit der besten Wiedergabe von Musik und Sprache unter den einteiligen Modellen bis 500 Euro. Gerade in der heutigen Zeit ist zudem der niedrige Stromverbrauch, der im Test festgestellt wurde, ein großer Pluspunkt. Damit belegen jetzt mit nuPro AS-3500 (Wertung 1,9), nuBoxx AS-425 max (Wertung 2,0) und nuBoxx AS-225 max (Wertung 2,3) drei Soundbars aus Schwäbisch Gmünd die vordersten Plätze bei den einteiligen Soundplates – ein echter Grund zu feiern!

nubert-Jubelwochen: Keine Versandkosten, verlängerte Garantie

Aus diesem Grund ruft Nubert die Soundbar Jubelwochen aus: Ab sofort und bis zum Ende des Jahres werden für ALLE Nubert Lautsprecher die Versandkosten erlassen! Aber damit nicht genug: Für die drei aktuellen Erfolgsmodelle nuPro AS-3500, nuBoxx AS-425 max und nuBoxx AS-225 max sowie das vielfach ausgezeichnete Flaggschiff-Modell nuPro XS-8500 RC gibt es für die Dauer der Jubelwochen eine kostenlose Garantieverlängerung auf ganze 5 Jahre.

Alle Informationen zu den Nubert Soundbar Jubelwochen gibt es auf der entsprechenden Aktions-Webseite.

nuPro XS-8500 RC

Preise inkl. Mwst.:

nuPro XS-8500 RC: 1.969,00 Euro

nuPro AS-3500: 995,00 Euro

nuBoxx AS-425 max: 698,00 Euro

nuBoxx AS-225 max: 498,00 Euro

nuBox AS-225: 398,00 Euro

