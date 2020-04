ORF wird Kurzarbeit beantragen

Der öffentlich-rechtliche ORF in Österreich wird wegen der Corona-Krise für einige Bereiche Kurzarbeit anmelden.

Der Sender bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag einen entsprechenden Medienbericht. Die ersten Mitarbeiter sollen bereits in den nächsten Tagen in Kurzarbeit gehen. Wie viele Beschäftigte insgesamt von der Maßnahme betroffen sein werden, werde derzeit erhoben.

Der ORF rechnet für das laufende Jahr derzeit mit einem Einnahmenrückgang von 50 Millionen Euro. Vor allem die Werbeerträge seien zuletzt eingebrochen.