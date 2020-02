„Ostfriesengrab“ macht mit neuer Kommissarin Top-Quote

In neuer Besetzung hat der ZDF-„Ostfriesenkrimi“ am Samstagabend ab 20.15 Uhr einen klaren Quotensieg eingefahren. 5,89 Millionen Zuschauer schauten sich die Folge „Ostfriesengrab“ an und sorgten für einen Marktanteil von satten 20,5 Prozent. Erstmals übernahm Julia Jentsch die Rolle der Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen und bekam es mit einem Serientäter zu tun.

3,56 Millionen interessierten sich für die Quizshow „Ich weiß alles!“ in der ARD, das brachte 13,4 Prozent Marktanteil und Platz zwei. Knapp dahinter: die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ mit 3,14 Millionen Zuschauern und einer Quote von 11,8 Prozent.

Den Actionfilm „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.“ auf Vox sahen 1,44 Millionen (5,0 Prozent), die Show „Alle gegen Einen“ auf ProSieben kam auf 1,08 Millionen (4,3 Prozent). Den Sci-Fi-Film „Die Tribute von Panem – Mockingjay (1)“ auf Sat.1 schalteten 0,75 Millionen (2,7 Prozent) ein. Der Fantasyfilm „Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht“ bei RTLzwei erreichte 0,69 Millionen (3,7 Prozent) und die Actionserie „MacGyver“ bei Kabel eins 0,54 Millionen (1,9 Prozent).