Philips startet Aktion für Ambilight-Fernseher

Philips lässt seine Kundinnen und Kunden jetzt Ambilight-Fernsehen mit einer 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie testen.

Im Rahmen der Aktion soll man Philips Ambilight TV in den heimischen vier Wänden testen können. Wenn man mit der Technologie nicht zufrieden ist, soll man innerhalb von 100 Tagen den vollen Kaufpreis zurückbekommen können. Voraussetzung dafür ist der Kauf eines Aktions-TVs bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland oder Österreich, teilte der Hersteller am Donnerstag mit. Weiterhin muss man das Gerät online registrieren und das Gerät bis spätestens 100 Tage nach dem Kauf zurückgeben.

Ambilight-Geräte von Philips jetzt mit Geld-zurück-Garantie innerhalb von 100 Tagen. Foto: Philips

So funktioniert die Philips Ambilight-Aktion

Die Aktion ist bereits am 1. April 2023 gestartet und läuft bis zum 30. April 2024. Hat man sein gekauftes Gerät online registriert, erhält man laut Philips eine Bestätigungsmail mit einem inkludierten Link zum Rückgabeformular, das man dann bei Bedarf ausfüllen schicken kann. Wenn man innerhalb von 100 Tagen den Philips TV in Originalverpackung mit vollständigem Zubehör und mit dem ausgefüllten Rückgabeformular zum Händler zurückbringt, erhält man den vollen Kaufbetrag zurück, erklärt der Anbieter auf seiner Seite.

