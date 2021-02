ProSiebenSat.1 Puls 4 launcht Shoppable TV

Anzeige

Gemeinsam mit MediaShop setzt ProSiebenSat.1 Puls 4 im Addressable TV-Bereich bei der neuen Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ erstmals eine Shoppable TV-Kampagne um. Dabei werden die Zuschauer vom TV in den Online-Shop geführt, wo sie sich das Produkt aus der Sendung direkt nach Hause bestellen können.

Nutzer müssen dafür einfach die OK-Taste auf ihrer Fernbedienung drücken, um im nächsten Schritt per QR-Code auf die Produktseite im Online-Shop geführt zu werden. „Shoppable TV“ ermöglicht es also den Sender, Zuschauer direkt zum Kaufabschluss zu führen.

So sieht das ganze dann schlussendlich im TV aus, Bild: P7S1P4

Dr. Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 Puls 4: „Mit Shoppable TV bieten wir unseren Werbekunden eine völlig neue Chance, eine direkte Customer Journey vom TV bis zum Kaufabschluss zu kreieren.“

„Shoppable TV ist ein weiterer Schritt für uns als Omni-Channel-Pionier.“, legt MediaShop CEO Katharina Schneider nach.

Quelle: Puls 4