ProSiebenSat.1 Puls 4 vermarktet RiC TV jetzt exklusiv in Österreich

Anzeige

ProSiebenSat.1 Puls 4 vermarktet den Kinder- und Familiensender RiC TV von Your Family Entertainment nun exklusiv in Österreich.



Österreichs größtes privates digitales Medienhaus ProSiebenSat.1 Puls 4 übernimmt ab sofort exklusiv die Vermarktung von RiC TV in Österreich. Der Familiensender richtet sich an den deutschsprachigen Raum und wird von der Zeichentrickfigur Ric dem Raben moderiert. Produktionen für Kinder im Alter von drei bis dreizehn und auch tägliche Hörgeschichten gehören zum Programm.

Zappn App

Bereits seit August 2019 ist der Kinder- und Familiensender des deutschen Medienunternehmens Your Family Entertainment AG (YFE) in der Zappn App verfügbar. Zappn – das ist die Streamingapp von ProSiebenSat.1 Puls 4, die in Österreich derzeit 20 Sender kostenfrei zur Verfügung stellt. Im TV hält ProSiebenSat.1 Puls 4 zudem 11 Sender.

360-Grad-Betreuung

„Mit unserer 360-Grad-Betreuung können wir neben unseren 11 TV-Sendern und zahlreichen digitalen Plattformen durch RiC TV unseren Kund:innen eine spannende und unterhaltende Marke mehr anbieten,“ so Dr. Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 Puls 4.

Sinnvolles Fernsehen für Kinder

Vor allem Brand Safety und Brand Suitability seien ProSiebenSat.1 Puls 4 dabei wichtig. Das decke sich außerdem ideal mit der Ausrichtung von RiC TV. Das Programm des Kinder- und Familiensenders soll unterhaltsam, lehrreich und frei von Gewalt sein. Kindern werde so sinnvolles Fernsehen geboten.

Positive Werte

Auch dadurch biete RiC TV ein exklusives Werbeumfeld für Kunden, die an kindgerechtem Familienprogramm interessiert seien. Zudem stehe der Sender für positive Werte und erfülle die höchsten pädagogischen Qualitätsansprüche. Neben dem Fokus auf entschleunigende TV-Inhalte engagiere sich YFE außerdem sozial und arbeite mit der Organisation SOS-Kinderdorf zusammen.