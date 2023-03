RTL Programmplanung gelangt in neue Hände

Anzeige

RTL Deutschland hat am Freitag vier neue Führungspositionen für den Bereich der Programmplanung verkündet.

Martin Gradl wird an der Seite von Stephan Schmitter der neue Co-Geschäftsführer von RTL News, wie aus der Ankündigung hervorgeht. Gradl soll in dieser Funktion das operative Geschäft verantworten und ist seit rund 25 Jahren für RTL Deutschland tätig. Die NTV-Chefredakteurin Sonja Schwetje wird derweil zusätzlich die Programmgeschäftsführerin des Nachrichtensenders, wie RTL mitteilte. Schwetje ist seit 1998 bei RTL Deutschland und ist unter anderem Vorstandsmitglied im Branchenverband Vaunet.

Martin Gradl Foto: RTL / Marina Rosa Weigl

Daneben verkündete RTL die neu geschaffene Position Bereichsleiter Strategische Programmplanung RTL und RTL+. Diese soll Florian Lüke übernehmen. Lüke leitete von 2018 bis 2021 die strategische Programmplanung bei RTL Television. Seitdem verantwortet er zudem das gruppenweite Inhalte- und Formatscouting von RTL, wie RTL erklärt. Diese Position werde er auch weiterhin innehaben.

RTL Programmplanung mit neuem Bereich

Unter der Leitung von Barbara Middeldorf will RTL außerdem die operative Programmplanung aller Sender der Gruppe in einem neuen Bereich zusammenführen. Middeldorf war zunächst im Controlling, Erlösmanagement und in der Vertriebskoordination tätig und wechselte 2006 als Ressortleiterin in die Programmplanung von RTL, Nitro und RTL+, erklärt die Gruppe.

Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland, kommentiert: „Sonja Schwetje, Barbara Middeldorf, Martin Gradl und Florian Lüke sind nicht nur jeweils erstklassige Manager:innen und Expert:innen ihres Metiers, sondern aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit für RTL Deutschland sehr geschätzte und bestens vernetzte Kolleg:innen. Gemeinsam mit ihren Teams und ihren jeweiligen Führungskräften werden sie einen wichtigen Beitrag leisten, um unsere ambitionierten Ziele im linearen TV, im Streaming, in Print und im Digitalen sowie im Audio-Bereich zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihnen von Herzen alles Gute für ihre erweiterten Aufgaben.“

Quelle: RTL Deutschland

