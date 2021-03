ServusTV erwirbt Exklusiv-Rechte an MercedesCup und bett1open

Anzeige

ServusTV Deutschland hat sich die Exklusiv-Rechte am MercedesCup und am bett1open gesichert. Beide Tennis-Turniere zeigt der Sender ab Juni live im Free-TV.

ServusTV Deutschland hat sich mit dem MercedesCup in Stuttgart (ATP Herrentour) und der bett1open in Berlin (WTA Damentour) die exklusiven Free-TV-Rechte für zwei Tennisklassiker gesichert. Die Lizenzrechte gelten für alle Verbreitungswege, also via Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile, bis einschließlich 2022.

MercedesCup

Nachdem er im letzten Jahr pandemiebedingt verschoben werden musste, findet der MercedesCup in diesem Jahr bereits in der 103. Auflage statt. Auf der Anlage des TC Weissenhof treten im Hauptfeld 28 Spieler im Einzel sowie 16 Teams im Doppel an. Mit am Start des Stuttgarter Herrenturniers ist nebem dem deutschen Tennis-Star Alexander Zverev auch der erst 19-jährige NextGen Star Yannik Sinner aus Italien sowie weitere Topstars der Tennisszene.

bett1open

Mit der Premiere der bett1open feiert Berlin sein Comeback als Schauplatz eines großen WTA Turniers. Austragungsort ist das Steffi-Graf-Stadion des LTTC „Rot-Weiß“ e. V. Dort kämpfen die Teilnehmerinnen beim größten Rasen-Damentennisturnier Deutschlands um den Sieg. Neben dem Preisgeld geht es aber auch um wichtige Weltranglistenpunkte. Mit dabei in Berlin sind neben der deutschen dreifachen Grand Slam-Siegerin Angelique Kerber viele weitere internationale Topstars.



„Da wir durch unsere enge Kooperation mit dem All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Wimbledon und den beiden Turnieren in Stuttgart und Berlin die Vorbereitung auf den wichtigsten Grand Slam des Jahres bilden, freut es uns umso mehr, dass es uns gelungen ist, diese zweiwöchige Strecke von Top-Damen- und Herrentennis gemeinsam mit ServusTV gestalten zu können“, sagt Edwin Weindorfer, CEO & Founder der e|motion group.



Und Simon Schleich, Managing Director, e|motion Deutschland & Spanien, ergänzt: „Der Zuschauer soll das Gefühl haben „noch näher dran zu sein“, auch und vor allem, da Sportveranstaltungen im Sommer 2021 sicherlich anders ablaufen und besucht werden können, anders als in der Vergangenheit.“

ServusTV Sendetermine

ServusTV Deutschland zeigt jeweils die Spiele des Hauptfeldes live und im Free-TV. Los geht es mit dem MercedesCup in Stuttgart (ATP Herrentour) vom 7. bis 13. Juni. Und vom 14. bis 20. Juni zeigt ServusTV dann die Spiele der bett1open in Berlin (WTA Damentour).