Sky-Geschäftsführer Holger Enßlin geht von Bord

Holger Enßlin, Chief Officer Legal, Regulatory & Distribution bei Sky, hat sich dazu entschlossen, das Unternehmen in Kürze zu verlassen.

Ende 2020 wird er von seiner Funktion als Geschäftsführer und General Counsel in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückzutreten. Um den wichtigen und reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird er Sky in der ersten Jahreshälfte 2021 als Senior Advisor zur Verfügung stehen.

Während des Übergangs von Premiere zu Sky Deutschland und dem anschließenden Verkauf an Sky plc spielte Dr. Holger Enßlin eine zentrale Rolle beim Management von Aktionären und Regulierungsbehörden. Als Teil des Kernführungsteams verhalf er Sky Deutschland zum bisher schnellsten Wachstum, dem Wiedererwerb der Bundesliga-Rechte, dem Rebranding von Premiere zu Sky, der Einführung von HD, der Einführung von Sky+ und dem Launch von Sky Sports News. In den letzten Jahren hat er das Distributionsgeschäft ausgebaut und Sky Switzerland zum zweitgrößten OTT-Anbieter in diesem Markt auf- und ausgebaut. Er half auch bei der Einführung von Sky X in Österreich und spielte eine entscheidende Rolle bei sechs Bundesliga-Rechteausschreibungen sowie bei der Akquisition von anderen Sportrechten wie UEFA Champions League und Formel 1.

Holger Enßlin: „Nach 17 Jahren bei Sky wird nächstes Jahr der richtige Zeitpunkt für mich sein, etwas Neues zu machen. Bis dahin werde ich werde mich weiterhin mit großem Engagement für das Unternehmen einsetzen und mit dem Management zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zum neuen General Counsel und meinen Nachfolgern im Bereich Distribution und Sportrechte zu gewährleisten.“