Sky Managerin geht zu Netflix

Sky verliert Führungskraft an Netflix: Für sein Deutschland-Büro holt sich der Streamingdienst Verstärkung von Deutschlands führendem Pay-TV-Anbieter.

Shoshanna Peter wird bei Netflix Publicity Director für die Originals des Hauses auf dem deutschsprachigen Markt, wie zuerst das Branchenmagazin „Sponsors“ berichtet. Sie wird ihre Stelle in dem neuen Deutschland-Büro in Berlin antreten.

Bei Sky war Peter als Pressesprecherin und zuletzt als Leiterin der Pressekommunikation tätig. Der Pay-TV-Anbieter hatte schon im vergangenen Jahr mehrere Abgänge zu verzeichnen.

Das Büro in Berlin kompetent zu besetzen, ist Teil der Umstrukturierungspläne bei Netflix. Der neuen Niederlassung in Deutschland fallen dabei vermehrt Kompetenzen zu, die ehemals in der Europa-Zentrale in Amsterdam gebündelt waren.