Sony beendet Vertrieb von DVD und Blu-ray

Sony Pictures Entertainment wird sich in Deutschland vom Heimkinomarkt zurückziehen und keine physischen Discs mehr vertreiben.

Zum 30. Juni 2023 hat Sony seinen Heimkino-Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingestellt. Das berichtete das Onlineportal „Blu-ray-Disc.de“ vor einigen Wochen. Betroffen sind demnach von dem geschlossenen Geschäftsbereich sowohl DVDs als auch Blu-ray Discs und UHD-Blu-rays. Eine Anfrage von DIGITAL FERNSEHEN an Sony zu dem Sachverhalt blieb bislang noch unbeantwortet.

Dieses Unternehmen springt für Sony ein

Wie das „Blu-ray-Disc“-Portal allerdings berichtet, soll künftig das Unternehmen Plaion Pictures, früher bekannt als Koch Media, den Vertrieb von Sonys Filmen auf dem Heimkinomarkt übernehmen. Als erste Veröffentlichungen nennt die Seite den Horrorfilm „The Pope’s Exorcist“ am 5. Oktober, den Familienfilm „Die drei ??? – Erbe des Drachen“ am 26. Oktober sowie den finnischen Nazijäger-Actionfilm „Sisu – Rache ist süß“ am 9. November.

