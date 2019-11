„Special auch ohne Effects“: DMAX startet Imagekampagne

Unter dem Claim „Bleib echt. DMAX“ wirbt der TV-Kanal DMAX ab sofort für sein Programm. Die Motive der umfangreichen Imagekampagne sollen dem Sender zufolge dabei humoristisch die Auswüchse des aktuellen Zeitgeistes aufs Korn nehmen und gleichzeitig das Versprechen, „echt zu bleiben“, abgeben.

Die kreative Ausgestaltung wird neben den drei eigens produzierten TV-Spots und Online-Videos durch umfeldbezogene und markante Statement-Ads geprägt, informierte der Sender am Montag. So werden für jeden Kontext passende Aussagen und Themen angesprochen, immer mit der Auflösung: „Bleibt echt. DMAX.“

Der Mediamix setzt stark auf digitale Werbekanäle mit Online-Videos, animierten Display- und Social Media-Ads. Darüber hinaus wird die Kampagne auch auf Digital Out-Of-Home, im TV, Radio sowie in ausgewählten Printpublikationen platziert.

„Wir leben in einer von Beauty-Filtern, Hashtag-Lawinen und Scheinvorstellungen geprägten Epoche. In dieser Welt aus Plastik bildet DMAX eine Insel aus Stahl: Verlässlich, beständig, echt.“, so Eike Immisch, Sr. Director Marketing & Communications bei Discovery Deutschland. „Diesen Grundgedanken haben wir mit unserer neuen Imagekampagne perfekt umgesetzt und gehen dabei auf Haltung anstatt auf männliche Klischées.“

Bei Discovery Deutschland verantworten neben Immisch Stefan Ladwig, Sr. Manager Marketing, Jan Leitz, Manager On-Air-Promotion und Patricia Peter, Marketing Executive, die Realisierung und Mediaplanung.