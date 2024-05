Spiegel-Gruppe 2023 erneut mit weniger Umsatz

Die Spiegel-Gruppe gab heute die Zahlung für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Der Jahresüberschuss reduzierte sich fast um die Hälfte, der Umsatz ging auch zurück.

Die Verlagsgruppe um das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat im vergangenen Jahr deutlich weniger eingenommen als noch im Jahr zuvor. Der Gesamtumsatz lag 2023 bei rund 246 Millionen Euro, wie das Medienhaus am Dienstag in Hamburg mitteilte. Da 2022 267 Millionen Euro erzielt worden, was damals auch schon ein rückläufiger Wert war, könnte man durchaus von einem Abwärtstrend sprechen. Der Jahresüberschuss für die Gruppe, zu deren Portfolio neben der „Spiegel“-Hauptmarke unter anderem das Wirtschaftsmagazin „Manager Magazin“, aber auch „Spiegel TV“ und dctp zählen, lag 2023 gar nur bei 24,2 Millionen Euro. 2022 waren es noch 42,8 Millionen Euro gewesen. Von der Gruppe hieß es, man sei nach einem „sehr starken Vorjahr solide durch das Krisenjahr 2023 gekommen“.

Der Umsatz ging beim gedruckten Heft- und Aboverkauf (Vertrieb Print) um gut 6 Prozent zurück – der Bereich ist aber weiterhin der stärkste Posten mit fast 93 Millionen Euro. Die Auflage des Heftes lag im ersten Quartal dieses Jahres nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern bei 681 674 verkauften Exemplaren. Beim digitalen Vertrieb gab es ein Plus von fast 14 Prozent auf fast 60 Millionen Euro. Der Vertrieb (Print und Digital) ist der größte Umsatzträger der Gruppe mit einem Umsatzanteil von 61,7 Prozent (2022 waren es 56,6 Prozent).

Rückläufige Gewinne auch in der Film- und Fernsehproduktion

Im Bereich Werbung gab es sowohl bei Print (minus 24,7 Prozent) als auch im Digitalen (minus 17,7 Prozent) deutliche Umsatzrückgänge. Auch die Erlöse in der Film- und Fernsehproduktion waren rückläufig. Die Gruppe teilte weiter mit, dass 2023 erstmals mehr Digital- als Printumsätze erzielt worden seien. Man sei nun ein überwiegend digitales Unternehmen, etwas mehr als die Hälfte der Markterlöse seien aus dem digitalen Geschäft gekommen.

