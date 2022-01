SWR-Sendungen droht Ausfall wegen Corona

Anzeige

Wegen steigender Corona-Zahlen bereitet sich der Südwestrundfunk (SWR) auf einen möglichen Ausfall von Sendungen vor.

„Auch bei uns im SWR drohen erhebliche Personalengpässe durch Infektionen und Quarantäne“, teilte Intendant Kai Gniffke am Freitag in Stuttgart mit. „Es kann also in den kommenden Tagen und Wochen sein, dass unsere Havarie-Szenarien Wirklichkeit werden.“

Der öffentlich-rechtliche Sender will Ausfälle so weit wie möglich vermeiden. „Aber wir dürfen uns selbst und unsere Kolleginnen und Kollegen nicht überfordern“, mahnte Gniffke in seinem Intendantenblog. „Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Dann müssen wir auch mal die Waffen strecken und unserem Publikum sagen, dass wir es aufgrund der Pandemie gerade nicht schaffen.“

Text: dpa/ Redaktion: JN