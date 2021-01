TechniSat erweitert Geschäftsführung

Anzeige

Das in Daun ansässige Unternehmen TechniSat meldet eine Veränderung in der Geschäftsführung: Tyrone Winbush ist nun für Marketing, Kommunikation und Digitalisierung zuständig.

Einer der führenden deutschen Hersteller von Fernsehern und Digitalreceivern, die TechniSat Digital GmbH, hat seine Geschäftsführung erweitert. Diese bestand bis vor Kurzem aus Geschäftsführer und Firmengründer Peter Lepper, Geschäftsführer Stefan Kön und die Geschäftsführerin Evelyn von Hellfeld. Mit Wirkung zum 19. Januar ist nun auch Tyrone Winbush Geschäftsführer. Winbush zeichnet seither auf Geschäftsführerebene für die Bereiche Marketing, Kommunikation und Digitalisierung verantwortlich.

© TechniSat Digital GmbH – Tyrone Winbush

Bereits seit 2003 ist Tyrone Winbush bei der TechniSat Digital GmbH in Daun beschäftigt. Im Januar 2005 übernahm der gelernte Industriekaufmann und Diplom-Informatiker dann die Abteilungsleitung Marketing. Anfang des vergangenen Jahres wurde ihm als Bereichsleiter Marketing und Kommunikation Prokura erteilt. Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei der TechniSat Digital GmbH verantwortet Winbush seit 2013 als Geschäftsführer die Geschäfte der nexxoo Apps & Internet GmbH in Berlin. Und auch bei der Digital 1A GmbH in Daun ist er seit 2020 Geschäftsführer.

Für die Lepper Stiftung, welche 100% der Unternehmensanteile der von Peter Lepper gegründeten Techniropa Holding GmbH hält, ist Tyrone Winbush zudem seit Februar 2020 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender tätig.