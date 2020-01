Tele Columbus und Freenet vereinbaren Shop-Kooperation

Tele Columbus und Freenet haben eine Vereinbarung zur Kooperation beim Vertrieb von Pyur-Internetprodukten in Mobilcom-Debitel-Läden getroffen.

Ab Februar gehören in rund 550 Shops und Franchise-Partnern der Freenet-Tochter Mobilcom-Debitel die glasfaserbasierten Internetprodukte der Tele Columbus Marke Pyur zum Angebot.

Das Hauptaugenmerk der Vertriebspartnerschaft liegt dabei auf der Vermarktung dieser Produkte. Darüber hinaus sind nun auch die Kombiangebote „Surf & Phone + HDTV“ von Pyur mit integrierten Telefon- und TV-Diensten bei Mobilcom-Debitel erhältlich.

Bisher war der stationäre Vertrieb in exklusiven Pyur Shops räumlich an die versorgten Wohngebiete angebunden. Durch die Zusammenarbeit mit Mobilcom-Debitel erschließt sich jetzt zudem eine enorme Reichweite auch in vielen besonders stark frequentierten Innenstadtlagen mit der Chance, neue Kundengruppen anzusprechen.