Telestar: Das kann der neue Twin HD Sat Receiver

Telestar hat mit dem Teletwin HD zum Beginn der Woche einen neuen HD Sat Receiver angekündigt. Das kann das Gerät.

Der Telestar Teletwin HD Sat Receiver soll alle frei via DVB-S empfangbaren TV- und Radioprogramme in SD- und HD Qualität empfangen können, wirbt das Unternehmen. Per Twin Tuner soll es möglich sein, ein Programm aufzuzeichnen und parallel ein weiteres Programm Transponder- und Satelliten-unabhängig anzuschauen, ist der Ankündigung zu entnehmen. Der Receiver soll dabei über alle wichtigen Anschlüsse verfügen, inklusive zwei USB-A und einem LAN Anschluss.

Telestar Receiver mit Bluetooth und mehr

Telestar hebt darüber hinaus insbesondere die Bluetooth Sendefunktion hervor. Damit soll man den Ton per Bluetooth an einen Bluetooth Lautsprecher, eine Soundbar oder auch Kopfhörer übertragen können, erklärt der Anbieter.

Zudem soll man den Teletwin HD Receiver als Internetradio sowie als Sat-IP Server und Sat IP Client verwenden können. Videotext, Timer, elektronische Programmzeitschrift, eine einstellbare Displayhelligkeit im Standby Betrieb oder auch die intuitiv navigierbare, mehrsprachige Benutzeroberfläche sollen den Funktionsumfang abrunden, so das Unternehmen.

Ab April soll man den Telestar Teletwin HD Sat Receiver für 129,99 Euro (UVP) im Handel erwerben können.

Quelle: Telestar

Bildquelle: Telestar-Teletwin: Telestar