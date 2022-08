Top-Quote für Bundesliga Auftakt Bayern gegen Frankfurt bei Sat.1

Anzeige

Der 6:1-Triumph des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison war ein Quotenhit.

Anzeige

Am Freitagabend verfolgten die Live-Übertragung bei Sat.1 im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, was einem Marktanteil bei den Gesamtzuschauern von 23,7 Prozent entspricht. Wie der Sender am Samstag mitteilte, lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei 32,7 Prozent.

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com