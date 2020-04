Trotz Corona: Vodafone baut LTE-Netz weiter aus

Unter den anhaltenden Auflagen angesichts der Verbreitung des neuartigen Coronavirus stehen viele Industriezweige still – nicht so jedoch der Netzausbau. Der große Netzbetreiber Vodafone will „mit Augenmaß“ trotz der Krise die digitale Infrastruktur in Deutschland weiter stärken.

Der Presse teilte der Konzern am Freitag mit, dass man sich in der Verantwortung sehe „eine möglichst flächendeckende Mobilfunk-Versorgung der Bevölkerung“ zu gewährleisten. „Aber nicht um jeden Preis. Besonders in der jetzigen Zeit müssen die Netze störungsfrei sein und bleiben. In einer Zeit, wo viele Telefonate und Videocalls mit den Liebsten geführt werden.“

Zwar seien die Ausbauarbeiten stellenweise krisenbedingt verlangsamt, jedoch nicht auf Eis gelegt. Schließlich gebe es „weiße Flecken insbesondere beim Mobilfunk-Empfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung.“ Deshalb werde Vodafone auch im weiteren Verlauf des Jahres 2020 LTE weiter ausbauen – parallel zum Aufbau des 5G-Netzes.