TV-Markt in Deutschland wächst weiter

Der TV-Markt in Deutschland befindet sich trotz Corona auf Wachstumskurs. Das geht aus einer Studie der gfu Consumer & Home Electronics GmbH hervor.

Laut gfu hat der Markt in den ersten drei Quartalen 2020 mit TV-Geräten einen Gesamtumsatz von rund 2,6 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 4,6 Millionen Geräte sollen verkauft worden sein. Nebenbei hat man erstmals seit langer Zeit ein geringer Anstieg des Durchschnittspreises (565 Euro) verzeichnet.

In den ersten drei Quartalen soll sich auch der Trend zu größeren Bildern und besserer Auflösung gezeigt haben. So soll der Umsatz der verkauften TV-Geräte mit Diagonalen über 54 Zoll fast die Hälfte des gesamten Umsatzes betragen. TV-Geräte mit UHD-Auflösung sollen in den ersten neun Monaten von 2020 für 89 Prozent des Gesamtumsatzes stehen.

Dr. Sara Warneke, die Geschäftsführerin der gfu, kommentiert: „Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lassen sich im Moment vor allemzwei Entwicklun-gen erkennen von denen der TV-Markt weiterhin profitieren kann: Die Menschen verbringen deutlich mehr Zeit zuhause, was unter anderem auch den Bedarf an Unterhaltung steigen lässt. Gleichzeitig sind die Konsumenten bereit, in innovative Technik zu investieren, um ihr Zuhause der veränderten Realität anzupassen. Diese beiden Entwicklungen zeigen sich aktuell deutlich im Wachstum des TV-Marktes in Deutschland.“