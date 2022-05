TV-Werbung für Online-Casinos – Wie steht es um die Lizenzen der Anbieter?

Anzeige

Im regulären TV-Programm läuft regelmäßig Werbung für Online-Glücksspielplattformen. In ihren TV-Spots werben die Casinos im Netz für ihr Spielangebot und garantieren sowohl Transparenz als auch Seriosität. Doch seit wann dürfen die digitalen Spielbanken ihr Angebot eigentlich im Fernsehen bewerben?

Ausschlaggebend dafür war der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), welcher am dem 01. Juli 2021 offiziell in Kraft getreten ist. Werbemaßnahmen von Online-Casinos sind demnach komplett legal – solange man einige Grundvoraussetzungen erfüllt. Eine dieser Voraussetzungen ist zum Beispiel, dass die Glücksspielplattformen lizensiert sein muss. Doch welche Unterschiede gibt es hier?

Eine Frage der Lizenz?

Die Glücksspielbranche ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Insbesondere das Online-Segment erfreut sich in allen Gesellschaftsschichten einer großen Beliebtheit. Über Smartphone, Tablet und Computer kann unterwegs oder in den eigenen vier Wänden gezockt werden. Die Auswahl an Spielen ist dabei größer als in landesbasierten Spielbanken.

Das Wachstum des Industriezweigs hat die Politik in vielen Ländern der Welt dazu bewegt, die Branche stärker zu reglementieren. Dadurch werden sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Interessen verfolgt. Heißt im Umkehrschluss: Online-Casinos müssen eine staatliche anerkannte Lizenz vorweisen, um auf dem jeweiligen Markt operieren zu können.

In Deutschland ist das Online-Glücksspiel seit dem 01. Juli 2021 offiziell legal. Künftig sollen bundesweite Konzessionen an interessierte Anbieter vergeben werden. Online-Casinos, die über eine Lizenz von Schleswig-Holstein verfügen, sind bereits auf dem hiesigen Markt tätig und rühren fleißig die Werbetrommel. Sie halten sich an die gesetzlichen Vorgaben und dürfen legal ihre Dienstleistung anbieten. Allerdings müssen seriöse und vertrauensvolle Anbieter nicht zwingend eine Konzession aus Deutschland vorweisen. Welche Online-Casinos ohne Lizenz aus Deutschland fair und transparent sind, kann auf dieser Seite in Erfahrung gebracht werden.

Glücksspielstaatsvertrag 2021

Der neue GlüStV hat sowohl für Spielende als auch für Casinobetreiber vieles verändert. Fokuspunkt der jüngsten Gesetzesreform ist das Online-Glücksspiel, das sich lange Zeit in einer rechtlichen Grauzone befand. Durch den neuen Rechtsrahmen dürfen jedoch lizensierte Online-Casinos auf dem deutschen Glücksspielmarkt und in eigenen Sendungen im TV tätig sein. Die jeweilige Konzession muss entweder aus Deutschland oder von einer anderen anerkannten Quelle stammen.

Casinobetreiber, die etwa über eine Lizenz aus Malta oder Gibraltar verfügen, obliegen hierzulande dem EU-Recht der Wettbewerbs- und Dienstleistungsfreiheit. Heißt: Sie dürfen auf dem deutschen Markt tätig sein, solange sie sich an nationales Recht halten. Durch die Lizenz und der Reglementierung der hiesigen Gesetzgebung wird dies gewährleistet.

Der GlüStV hat zwar eine zeitgemäße Handhabung des Glücksspiels zu verantworten, bedient sich jedoch auch restriktiver Elemente, um den Spieler- und Jugendschutz zu wahren. So dürfen Online-Casinos mit deutscher Lizenz keine Tischspiele wie Roulette oder Blackjack anbieten. Auch die beliebten Live-Casino-Spiele sind verboten. Zudem muss ein Panikbutton auf der eigenen Plattform zur Verfügung gestellt werden. Spielenden haben so die Möglichkeit, sich für eine Woche selbst zu sperren. Generell gilt ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro. Eine Obergrenze gilt auch für Spins an Spielautomaten. Es darf maximal ein Euro gesetzt werden.

Was zeichnet ein lizensiertes Online-Casino aus?

Lizensierte Online-Casinos – egal ob mit deutscher oder ausländischer Konzession – müssen sich an zahlreiche Regeln halten, die von der Gesetzgebung bestimmt werden. Neben den oben genannten Restriktionen und Schutzmaßnahmen gibt es spezielle Bedingungen, die mit einem Lizenzerwerb einhergehen. Diese können sich beispielsweise auf die Verwahrung der Kundengelder sowie die Legitimation der Neukunden beziehen.

Qualitätsmerkmale eines guten Online-Casinos

Online-Casinos gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das Angebot ist wahrlich gigantisch. Teilweise stehen hinter verschiedenen Marken identische Betreiber. Andere Plattformen sind dagegen eher unbekannt. Für Spielende wird die Auswahl so eher zur Qual. Insbesondere Neueinsteiger laufen schnell Gefahr, den Überblick zu verlieren. Doch es gibt einige Merkmale, an denen sich die Qualität der digitalen Casinos bewerten lässt:

Lizenz: Sie bleibt das wichtigste Kriterium. Die jeweilige Plattform muss unbedingt eine deutsche oder EU-Lizenz vorweisen. Nur so können sich Spielende absolut sicher sein, dass es sich um einen seriösen und vertrauenswürdigen Anbieter handelt. Zudem ist zu beachten, dass mit der Lizensierung auch Anti-Geldwäsche-Regelungen verbunden sind, auf deren Einhaltung die Casinos bestehen.

Online-Casinos mit deutscher Lizenz

