Vodafone jetzt mit komplett digitalem Geschäftskunden-Tarif

Der Smart Business Digital-Tarif bringt laut Vodafone alles für mobile Telefonie und die Internet-Nutzung auf dem Smartphone.

Kunden können den neuen Tarif ab sofort im Business-Online Shop von Vodafone buchen. Der Kundensupport läuft dabei komplett digital über die „MeinVodafone“ Service-App. Wer auf seinen persönlichen Service-Agenten nicht verzichten will, kann diesen hinzubuchen. Der neue Geschäftskunden-Tarif ergänzt die Red Business Prime Tarife.

Smart Business Digital soll alles bieten, was Geschäftskunden für ihre mobile Kommunikation benötigen

Ein zehn Gigabyte großes Datenpaket steht in LTE-Geschwindigkeit zur Internetnutzung bereit. Für Telefongespräche innerhalb Deutschlands ist eine nationale Allnet-Flat mit an Bord. Die ‚My Office Number‘ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Gesprächspartnern eine lokale Festnetznummer anzuzeigen. Gerade in Zeiten von Corona und der vermehrten Home-Office-Einsätze ein nützliches Feature.

Im Gegensatz zu den Business Prime Tarifen vermarktet Vodafone den Smart Business Digital-Tarif ausschließlich im Business-Online Shop vermarktet. Für Kundenanliegen ist die App vorgesehen – eine Hotline gibt es daher nicht. Hier stehen auch weitere Optionen wie beispielsweise ein fünf Gigabyte großes Datenpaket oder ein Minuten-Paket für Anrufe ins EU-Ausland zur Auswahl. Auch kann der Smart Business Digital online um Vodafone Pässe erweitert werden.

Der Smart Business Digital kostet bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren 17 Euro netto pro Monat.

