Vox erstmals unter den Top 3 Privaten

Vox gehört in der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erstmals zu den drei meistgesehenen Privatsendern.

Im Schnitt 7,1 Prozent der Zuschauer in diesem Alter schalteten im Februar das Programm von Vox ein, wie die Mediengruppe RTL am Montag mitteilte. Damit haben die Kölner den Konkurrenten Sat.1 (6,8 Prozent) überholt. Auf den ersten Plätzen lagen RTL (10,9 Prozent) und ProSieben (9,7 Prozent). Die Einschaltquote bei 14- bis 49-Jährigen ist für Private eine wichtige Währung, da Menschen aus dieser Zielgruppe als besonders empfänglich für Werbespots gelten.

Vox-Geschäftsführer Sascha Schwingel: „Dass wir mit Vox erstmals in der Zielgruppe 14-49 in die TOP 3 der Privatsender vorgedrungen sind, ist für uns ein echter Meilenstein. An diesem Ziel hat das ganze Team und speziell unsere Chefredaktion in den letzten eineinhalb Jahren hart gearbeitet. Natürlich setzen wir jetzt alles daran, diesen großartigen Erfolg zu wiederholen.“

Das starke Februar-Ergebnis des Senders ist unter anderem den erfolgreichen Sendungs- und Staffel-Neustarts in der Primetime zu zurückzuführen: So erzielte beispielsweise das neue Format „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs” erzielte am 1. und 2. Februar mit 8,9 bzw. 7,5 Prozent Marktanteil (14-49) sehr gute Quoten.

Am Vorabend schalteten außerdem bis zu 10,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen „First Dates – Ein Tisch für zwei“ und bis zu 8,8 Prozent „Das perfekte Dinner“ ein. Und in der Daytime kehrte „Salonfähig – Wer macht schöner?“ mit Marktanteilen von bis zu 8,9 Prozent (14-49) ins Vox-Programm zurück.