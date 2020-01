Warner Bros. verkauft künftig keine DVDs und Blu-rays mehr in Deutschland

Warner Bros und Universal legen ihren Disc-Vertrieb zusammen. Hierzulande wird Universal alle Discs der beiden Unternehmen in den Handel bringen. Der Grund liegt auf der Hand.

Die Verkaufszahlen für DVDs, Blu-rays und Ultra HD Blu-rays gehen seit Jahren zurück. Warner Bros. Home Entertainment und Universal reagieren mit einem Joint Venture für Verkauf, Marketing und Vertrieb physischer Medienträger, schreibt „The Wrap“.

Demnach wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz Universal auch alle Discs von WB vertreiben. Start dafür sei das dritte Quartal 2020. In anderen Ländern übernimmt WB den Vertrieb der Discs von Universal – etwa in Großbritannien, Italien und den Benelux-Staaten. Hier soll die Änderung ab dem ersten Quartal 2021 in Kraft treten. Auch in Nordamerika werden die beiden Hollywood-Studios künftig zusammenarbeiten.

Der Grund für die Entscheidung liegt auf der Hand, wenn man die Verkaufszahlen physischer Medien betrachtet: Die Einnahmen durch Discs im Heimkino sind stark zurückgegangen – waren es 2014 noch 25,2 Mrd. US-Dollar, kam man 2018 nur noch auf rund 31,1 Mrd. US-Dollar. Stattdessen investieren die Menschen in Streaming-Angebote. Immerhin gibt es auf den Plattformen eine Vielzahl mehr an Filmen und Serien als auf den Discs – und auch um einiges günstiger. Vorteile der physischen Medien bleiben höhere Qualität und eine bessere Umweltbilanz.