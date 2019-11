ZDF bekommt neuen Programmplaner

Der bisherige Hauptabteilungsleiter Martin Berthoud geht im April in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Florian Kumb.

Dr. Florian Kumb wird der neue Hauptabteilungsleiter Programmplanung des ZDF. Am Freitag stimmte der Verwaltungsrat des Senders dem Vorschlag von ZDF-Intendant Thomas Bellut zu. Martin Berthoud, der aktuell noch die Programmplanung leitet, geht zum 1. April 2020 in Rente.

Florian Kumb sei ein kometenter und kreativer TV-Manager, so Bellut. „Er wird bei der Verknüpfung der zunehmend vielfältigen Ausspielwege neue Akzente setzen.“ Kumb studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft in Ravensburg und arbeitete schon währenddessen seit 2007 in verschiedenen Funktionen für das ZDF. Zum Beispiel war er Produktionsleiter für fiktionale Programme und Programmreferent des Programmdirektors.

Seit letztem Jahr ist Kumb als Chef vom Dienst der Programmdirektion für die Programmstrategie zuständig. Dabei steuerte er das Innovationsmanagement sowie die Genre-, Marken-, Protagonisten-, Online- und Produzenten-Strategie der Programmdirektion.

Intendant Bellut würdigte auch die Leistungen des amtierenden Hauptabteilungsleiters, der diese Position 33 Jahre inne hatte. Martin Berthoud habe mit seiner Arbeit wesentlich zum Programmerfolg und zur Marktführung des ZDF beigetragen.

Die Hauptabteilung Programmplanung des ZDF bündelt die Medienforschung, die internationale Programmbeobachtung, Programm-IT, Programmwirtschaft, Produktionsplanung, Sendeleitung sowie die Planungsredaktion für das ZDF-Hauptprogramm und die Koordination der Bouquet-Planung für die Programmfamilie des ZDF.