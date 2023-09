ZDF: Sandro Wagner schon wieder weg

Anzeige

Kaum hat das Zweite ihn exklusiv, ist er schon wieder weg: Sandro Wagner verlässt das ZDF-Fußball-Experten-Team, nachdem er erst seit dieser Saison dort exklusiv unter Vertrag genommen wurde. Grund ist ein Amt mit höheren Würden.

Bei der zurückliegenden Fußball-WM war Sandro Wagner fester Bestandteil des ZDF-Experten-Teams und hat als Co-Kommentator von Bela Rethy durchaus mit seiner unterhaltenden Art überzeugt. Aufgrund seiner Qualitäten gehörte Sandro Wagner auch zum festen Experten-Team, mit dem das ZDF die Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland präsentieren wollte. Nun übernimmt Sandro Wagner aber die Aufgabe als Co-Trainer im Team des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann und beendet daher seine Tätigkeit für den ZDF-Sport.

Nagelsmann lotst Sandro Wagner weg vom ZDF

ZDF-Sportcehf Yorck Polus. Foto: ZDF/Torsten Silz/[M] Meike Wittenstein

ZDF-Sportchef Yorck Polus: „Mit seiner fußballerischen Kompetenz und pointierten Formulierungslust hat Sandro Wagner unser Experten-Team zuletzt bestens ergänzt. Für die Heim-EM wird er uns nun nicht als Experte zur Verfügung stehen können. Wir danken ihm für die tolle Zusammenarbeit bisher und wünschen ihm für die neue Aufgabe als Co-Trainer des DFB-Teams viel Erfolg.“

Sandro Wagner: „Das ZDF hat mir 2020 den Einstieg als TV-Experte ermöglicht. Die Europameisterschaft im eigenen Land als ZDF-Experte begleiten zu können, wäre natürlich auch sehr reizvoll gewesen. Aber jetzt freue ich mich extrem auf die neue Aufgabe als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, der ab sofort mein voller Fokus gilt. Ich danke dem ZDF für das sofortige Verständnis.“ Zwischen war Wagner ebenfalls bei DAZN am Mikro.

Im Sommer Weggang von DAZN

Sandro Wagner, Jahrgang 1987, gewann mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft den FIFA-Confederations Cup 2017 und wurde mit der U-21-Nationalmannschaft 2009 Europameister. Der gebürtige Münchener hatte seine Fußballkarriere in der Jugend des FC Bayern München gestartet und war anschließend beim MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, Darmstadt 98 und TSG 1899 Hoffenheim als Stürmer aktiv. Unter Trainer Julian Nagelsmann hat Sandro Wagner 50 Pflichtspiele für die TSG Hoffenheim absolviert. 2018 kehrte er zum FC Bayern München zurück und wurde mit dem Team zweimal Deutscher Meister. Als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching stieg er in diesem Jahr mit dem Verein aus der Regionalliga Bayern in die Dritte Liga auf.