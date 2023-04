Zugang zu Kryptowährungen: Ausbau mit Ultima Ecosystem

Anzeige

Die Zahl der Menschen, die von Kryptowährungen wissen, ist um ein Vielfaches größer als die Zahl der tatsächlichen Besitzer von Kryptowährungen. Diese große Lücke ist auf die technische Komplexität zurückzuführen, die mit dem Besitz von digitalen Vermögenswerten verbunden ist, sowie auf das Fehlen von benutzerfreundlichen Plattformen, die für eine große Anzahl von Nutzern auf der ganzen Welt geeignet wären.

Wer hat noch nicht von Kryptowährungen gehört? Vielleicht weiß jeder zweite Erdenbürger etwas über Bitcoin oder hat zumindest davon gehört. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie des Anbieters von Verbraucherinformationen Toluna, der die Statistiken am 11. Oktober mit Finbold teilte, gaben 57 % der Menschen an, dass sie Kryptowährungen kennen, was sie zur zweitbekanntesten Anlageform nach der Aktienanlage macht. Eine beeindruckende Sache, nicht wahr? Aber die Zahl derer, die sich zum Kauf von Kryptowährungen entschlossen haben, ist viel niedriger. Laut den Experten des Analyseunternehmens Triple-A wird der weltweite Anteil der Kryptowährungsbesitzer bis 2023 auf durchschnittlich 4,2 % geschätzt, mit über 420 Millionen Krypto-Nutzern weltweit.

Plattformen für täglichen Gebrauch mit Kryptowährungen

Die Situation könnte sich in den kommenden Jahren mit der Einführung von benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Plattformen ändern, die mit verschiedenen Diensten für den täglichen Gebrauch versehen sind. Ein wichtiges Detail ist, dass solche Dienste mit dem Fokus auf ein breites Spektrum von Nutzern entwickelt werden sollten, und nicht nur auf Krypto-Enthusiasten oder ehrwürdige Gurus von Investitionen und Handel. Das Ultima-Ökosystem ist eine dieser Plattformen, die darauf abzielt, den Zugang zu Kryptowährungen für jedermann zu öffnen. Das Team, das hinter dem Ultima-Ökosystem steht, hat all seine Entwicklungen genutzt, die es in den letzten sieben Jahren aktiver Arbeit in der Blockchain-Branche erfolgreich in anderen Projekten eingesetzt hat.

Ultima ist ein technologisches Ökosystem mit kryptofreundlichen Dienstleistungen und Produkten, das von einer Millionengemeinschaft aus 120 Ländern der Welt unterstützt wird. Es entstand 2016 mit einem Team von professionellen Entwicklern mit langjähriger Erfahrung in Blockchain- und Krypto-Technologien.

So funktioniert Ultima

Ultima basiert auf einer flexiblen und leicht skalierbaren Smart Blockchain. Sie verwendet einen Delegated Proof-of-Stake-Algorithmus, bei dem gewählte Superrepräsentanten Transaktionen validieren und Blockbelohnungen erhalten. Im Vergleich zu Proof-of-Work- und Proof-of-Stake-Algorithmen ist DPoS besser skalierbar und kann einen neuen Block in durchschnittlich 3 Sekunden schürfen. Dank seiner fortschrittlichen Technologie arbeiten Ultima und ein Dutzend kryptofreundlicher Produkte, die vom Ökosystem gehostet werden, schneller als die Blockchains der ersten Generation. Smart Blockchain hat einen hohen Durchsatz, bis zu 2000 Transaktionen pro Sekunde, und gewährt somit niedrige Kommissionen, im Gegensatz zu anderen Blockchains und Fiat-Pendants.

Darüber hinaus kann jeder mit Hilfe von Googles Protobuf-System seine eigenen dezentralen Netzwerke und Token erstellen und sie in bestehende Produkte integrieren.

Das Fundament des Ultima-Ökosystems ist ultimafarm.com. Dies ist die Tür zu einem Farming-Service, bei dem die gesamte Ultima-Gemeinschaft in einfachen Schritten neue Token generieren kann:

Kaufen Sie eine der 12 Farming-Lizenzen – ULTIMA Farming Licenses.

Wählen und kaufen Sie eine der 12 Ultima-Farming-Einheiten, deren Laufzeit 3 Jahre beträgt.

Nach 30 Tagen erhalten Sie schließlich ihre erste Farming-Transaktion.

Alle eingefrorenen Ultima-Token aus dem „Frozen-Bereich“ werden nach 3 Jahren an den Nutzer zurückgezahlt.

Alle Token, die über eine solche technologische Methode des Minings (oft auch als Minting bezeichnet) generiert werden, können problemlos innerhalb der Dienstleistungen des Ökosystems verwendet werden. Derzeit entwickelt Ultima aktiv mehrere Produkte in seinem Ökosystem, die ein breites Spektrum von Benutzern ansprechen sollen. Dazu gehören UltimEx Exchange, Ultima Store, Ultima Card, Ultima Travel Club, Charity Crowdfunding, StartUp Crowdfunding und UltimaDeal.

Marktplatz mit mehreren Anwendungen

Ultima Store wird ein globaler Marktplatz sein, der es den Nutzern ermöglicht, Waren und Dienstleistungen aus der ganzen Welt zu kaufen und zu verkaufen, während Ultima Card eine Krypto-Debitkarte sein wird, die mehrere Kryptowährungen und Fiat-Währungen unterstützt und es den Nutzern vereinfacht, ihre Finanzen zu verwalten.

Eines der spannendsten Angebote von Ultima ist der Ultima Travel Club, ein Reiseservice, der es den Nutzern ermöglicht, Flüge, Hotels, Kreuzfahrten, Mietwagen und andere Aktivitäten mit Ultima-Token zu buchen. Darüber hinaus können die Nutzer über Charity Crowdfunding wohltätige Projekte unterstützen, über StartUp Crowdfunding Start-ups fördern und über UltimaDeal Zeit und Geld sparen.

Das Ultima-Ökosystem ist so konzipiert, dass es allen Nutzern zugänglich ist, unabhängig von ihrer Einkommenshöhe. Ein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf Benutzern aus Entwicklungsländern, die oft nicht in den Genuss der Vorzüge der modernen Technologien kommen. Durch die Ermöglichung des Zugangs zu diesen Technologien will Ultima den Nutzern dabei helfen, ihren Lebensstandard zu verbessern.

