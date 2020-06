ARD bestätigt: Astrid Plenk bleibt Kika-Programmchefin

Astrid Plenk soll für weitere drei Jahre Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF bleiben.

Nach dem ZDF haben nun auch die ARD-Intendanten auf ihrer Sitzung in Leipzig der Vertragsverlängerung zugestimmt, wie der MDR am Mittwoch mitteilte. Nun fehle nur noch die Einwilligung des MDR-Rundfunkrates. MDR-Intendantin Karola Wille lobte Plenk dafür, den Ausbau der digitalen Ausspielwege des Kia voranzutreiben. Plenk ist seit Anfang 2018 Programmgeschäftsführerin des Kika mit Sitz in Erfurt. Sie stammt aus Sachsen-Anhalt und hat in Magdeburg Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert.