Auch Maybrit Illner erhält Morddrohung von Rechtsextremen

Der rechtsextreme „NSU 2.0“ hat weitere Morddrohungen an prominente Frauen verschickt. Auch die ZDF-Moderatorin Maybrit Illner soll nun ein solches Schreiben erhalten haben.

Wie die Hessenschau berichtete, soll das Drohschreiben im Stil eines Zuschauerbriefs an Illner gehalten sein. In dem Brief schlägt der sogenannte „NSU 2.0“ eine Sendung zum Thema „Wann wird Deutschland endlich abgeschafft?“ vor. Als Gäste teilnehmen sollen die Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie die Kabarettistin Idil Baydar und die taz-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah. Allen sechs Frauen soll der Absender in dem Brief mit dem Tod drohen. Laut ZDF seien die Ermittlungsbehörden bereits informiert.

HR-Angaben zufolge deutet der Verfasser des Drohbriefs an, als Polizist tätig zu sein. In dem Brief soll er Maybrit Illner vorwerfen, sich für die „Abschaffung der Scheißdeutschen, die Vernichtung der Kartoffelkultur und für den Bevölkerungsaustausch“ zu engagieren, heißt es in dem Bericht weiter. Der Absender habe weitere Drohbriefe bereits angekündigt. Einer Analyse von Zeit Online zufolge soll das Schreiben außerdem auf das sogenannte „Staatsstreichorchester“ Bezug nehmen, das in der Vergangenheit zahllose Drohungen an verschiedenste Personen des öffentlichen Lebens verschickt hatte.

Meldungen zu solchen Drohbriefen tauchten zuletzt wieder vermehrt auf. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten bereits die Anwältin Seda Başay-Yıldız, Janine Wissler und Idil Baydar solche rechtsextremistischen Briefe erhalten. Auch diese waren mit „NSU 2.0“ unterzeichnet.