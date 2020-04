Corona Datenspende: Tracing-App ab sofort verfügbar

Seit mehreren Tagen wird über die Nutzung einer sogenannten Tracing-App diskutiert, mit der Corona-Kontakte zurückverfolgt werden können. Mittlerweile ist die Anwendung verfügbar.

Pett-PT, so heißt die Lösung, mit deren Hilfe die Ausbreitung des Corona-Virus besser kontrolliert werden soll. Übersetzt: Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing. Eine auf diesem System basierende App könnte Nutzer informieren, wenn diese in der Öffentlichkeit Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten. Das bedeutet umgekehrt, dass möglichst viele Menschen in ganz Europa diese App nutzen und ihre Daten zur Verfügung stellen müssten. In Österreich wurde zuletzt bereits debattiert, ob man die Nutzung der App verpflichtend für alle einführen sollte.

In Deutschland hält die Bundesregierung am positiven Nutzen einer solchen App fest, wie Spiegel Netzwelt berichtete. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert sei die App ein zentraler Baustein, um die Ausbreitung des Virus zu senken. In den nächsten Tagen und Wochen solle die App kompatibel mit weiteren Anwendungen in anderen europäischen Staaten zum Download verfügbar sein. Laut Seibert achte man bei der Entwicklung der App auf die Vorgaben des Datenschutzes. Entwickelt wurde das Modell der App von einer Gruppe europäischer Wissenschaftler. In Deutschland ist sie vom heutigen Dienstag, den 7. April, für iOS und Android-Betriebssysteme verfügbar, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in seiner Pressekonferenz am Morgen verkündete.

Das Bundeswirtschaftsministerium will im Laufe des Tages noch über die Verbreitung und Bewerbung der Corona-App beraten und informieren, um möglichst viele Menschen von der Nutzung überzeugen zu können, wie dem „Handelsblatt“ zu entnehmen war.