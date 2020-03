Erkrankter Johannes B. Kerner beantwortet Corona-Fragen im Video

Nachdem der Moderator seine Corona-Diagnose öffentlich gemacht hatte, wandten sich viele verunsicherte Deutsche mit Fragen an Johannes B. Kerner. Nun antwortete dieser in einem Instagram-Video.

Als einer der ersten deutschen Prominenten hat der Moderator Johannes B. Kerner die Neuigkeiten von seiner Corona-Infektion über die sozialen Medien mit der Öffentlichkeit geteilt – und die Resonanz in Form von Zuschriften und Privatnachrichten über soziale Netzwerke war scheinbar überwätigend.

Wie fühlt sich Corona an? Da viele Deutsche angesichts der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus nicht wissen, an wen sie sich mit ihren Fragen und Ängsten wenden sollen, wurde Kerner wohl zur Anlaufstelle für Verunsicherte in der Krise. Deshalb habe sich der Moderator dazu entschieden, sich per Videobotschaft aus der häuslichen Quarantäne an die Allgemeinheit zu wenden und Fragen zu seinem Zustand zu beantworten: